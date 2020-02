È un giovane di 30 anni di Cavour la vittima dello schianto frontale sul confine tra le province di Cuneo e Torino

Un morto e due feriti, di cui uno grave.

È il bilancio del violentissimo frontale tra due auto, un’Audi “A3” e un’Opel “Zafira”, che ieri sera (2 febbraio) si sono scontrate lungo la strada che collega Bagnolo Piemonte e Cavour. L’incidente è avvenuto sul confine delle province di Cuneo e Torino, ma precisamente si è verificato all’altezza del civico 76 di via Bagnolo, nel territorio del comune di Cavour.

Sull’Audi A3, di colore nero, c’era Luca Bonino, giovane 30enne di Cavour che, stando ai primi rilievi dei Carabinieri di Pinerolo, viaggiava da Bagnolo Piemonte in direzione Cavour. Dopo lo schianto, l’auto di Bonino è finita fuoristrada, con il corpo del giovane riverso sul finestrino, esanime.

A bordo dell’Opel Zafira di colore grigio, invece, un uomo di 46 anni di Bagnolo Piemonte e M.B., classe 1967, anch’egli di Bagnolo Piemonte. I due stavano provenendo in senso opposto a quello dell’“A3”, e quindi da Cavour verso Bagnolo Piemonte.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti numerosi mezzi di soccorso, intervenuti in modo congiunto sia dalla provincia di Torino che dal Cuneese. L’emergenza sanitaria ha disposto l’invio dell’automedica di Paesana, dell’ambulanza con a bordo un infermiere da Torre Pellice, delle ambulanze della Croce verde di Bagnolo Piemonte e della Croce verde di Cavour.

Nel contempo, è stato fatto decollare dalla base di corso Marche, a Torino, l’elisoccorso, che in regime di volo notturno ha raggiunto la piazzola di atterraggio di Bagnolo Piemonte. Da qui, l’equipe sanitaria è stata trasportata sul posto dell’incidente da un’ambulanza.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con squadre da Barge, Saluzzo e Pinerolo, insieme ai Carabinieri che hanno bloccato la strada provinciale in entrambi i sensi di marcia, sia per permettere le operazioni di soccorso che, poi, per effettuare i rilievi del caso.

Dopo lo schianto, le due auto sono finite a diversi metri di distanza. La “Zafira” con a bordo i due uomini di Bagnolo Piemonte si è ribaltata, finendo capottata fuoristrada. I pompieri hanno a lungo lavorato per estrarre dalle vetture il corpo del giovane 30enne e dei M.B..

Per Bonino, i sanitari sul posto nulla hanno potuto fare, constatando subito il decesso. Il giovane viveva a poche decine di metri dal luogo del sinistro.

L’uomo alla guida della “Zafira”, ferito gravemente, è stato trasportato dall’elisoccorso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Il 52enne che era con lui, invece, è stato trasportato al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione dell’ospedale Agnelli di Pinerolo, in codice giallo, di media gravità. Sulla dinamica dell’incidente indaga l’Arma dei Carabinieri.