1422 aerei controllati e oltre 91.700 passeggeri identificati: la Polizia di Frontiera cuneese traccia il bilancio del 2019

I risultati operativi dell’anno appena trascorso possono riassumersi in 1422 aerei controllati e 91754 passeggeri identificati, di cui 23142 provenienti da paesi extra europei, presso l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi.

Sul versante dei controlli di frontiera terrestre, invece sono state messe in campo 512 pattuglie automontate ed effettuati 509 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 3401 veicoli e 108 treni transfrontalieri; sempre nell'ambito delle predette attività, sono state identificate 5721 persone ed eseguiti 5 arresti in flagranza di reato. Tutti gli arresti riguardavano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ovvero uomini definiti “passeur”, fermati all'atto di trasportare in modo illegale migranti oltre il confine. 32 gli stranieri rintracciati nelle banche dati del sistema di informazione internazionale Schengen, destinatari di vari provvedimenti.