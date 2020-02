AAA artisti cercasi: al via il bando di Performing Lands a Busca con Mirabilia BICAP con contributi fino a 10mila euro

Sono aperte le candidature per il Bando di sostegno alle residenze artistiche Performing Lands valido per 2 residenze artistiche, con coproduzione e sostegno complessivo fino a 10.000,00€, con ospitalità, tutoring e eventuale supporto alla diffusione.

La Residenza Artistica PerformingLands, riconosciuta e sostenuta da Regione Piemonte e MiBACT, Comune di Busca e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, propone 2 residenze a artisti e/o compagnie italiane o europee (che vedano comunque coinvolto nel progetto almeno un artista italiano) che siano attive nell’ambito del teatro, della danza, del circo contemporaneo al fine di offrire un supporto economico e logistico alla sperimentazione e allo sviluppo di progetti multidisciplinari con specifiche caratteristiche.

Le residenze proposte per il 2020 sono due, una per strutture dedicate (Chapiteaux, tende, iurte, containers, etc) e una Site-Specific, entrambe dedicate a artisti e/o compagnie di danza, circo, teatro, arti performative etc Il bando mira infatti a individuare, ospitare e cofinanziare presso la Residenza Artistica PerformingLAnds a Busca, singoli artisti o compagnie professioniste in ambito trans-disciplinare senza vincoli di età o di aree geografiche, limitatamente al territorio europeo, ma che vedano il coinvolgimento diretto di almeno un artista di cittadinanza italiana, dotati di certificato di agibilità INPS (ex ENPALS) o se esteri, A1, che abbiano elaborato un progetto originale per la creazione di uno spettacolo in cui confluiscono più discipline.

La prima residenza è per creazioni in tendoni da circo (“chapiteau”), o strutture similari quali iurte (yurte), tende di vario genere e sorta o spazi confinati mobili (container, etc) dedicata a progetti di circo contemporaneo, teatro o danza dotati di struttura propria che vogliano sperimentare e sviluppare la ricerca artistica con contenuti transdisciplinari nella propria struttura. Il periodo minimo è di 15 giorni, fino a un massimo di 40 giorni. La dotazione economica (coproduzione), copertura spese viaggio e ospitalità, varia da 3000 Euro a 7000 Euro a seconda del numero degli artisti coinvolti e delle necessità del progetto. Tutoring, mentoring, analisi e sviluppo del progetto, sviluppo del dossier di diffusione, collegamento con altri centri analoghi in Europa, accompagnamento artistico e drammaturgico disponibile e da valutare con la compagnia/artista a seconda delle esigenze. Lo spazio di residenza è in area verde attrezzata, asciutta e protetta in centro città dedicata e destinata alle residenze di tendoni di circo nel Comune di Busca. L’area è dotata di bagni, allacci elettrici e idraulici, zona alberata, bar antistante, capannone per immagazzinare materiali (possibilità di immagazzinare il tendone, tenda yurta anche per lunghi periodi).

Il secondo progetto sostenuto sarà invece rivolto a creazioni site-specific da svolgersi in aree rurali, rifugi, cascine, grotte, musei ferroviari (esempio http://www.festivalmirabilia.it/mirabilia-2019/btt-progetto-speciale- per-musei-ferroviari) , aree ex-industriali, parchi e laghi di castelli (esempio http://www.festivalmirabilia.it/en/mirabilia-2019/egribiancodanza-fuga-lultimo-rifugio http:// www.festivalmirabilia.it/biennalesuite/mirabilia-2018/loosysmokes-behind-the-dark ) dedicata a progetti di danza, teatro e circo che vogliano sperimentare e sviluppare la ricerca artistica con contenuti transdisciplinari in luoghi particolari con la modalità site-specific. Anche in questo caso il periodo minimo è di 15 giorni, anche frazionabili. La dotazione economica (coproduzione), copertura spese viaggio e ospitalità varia in questo caso da 1000 a 4000,00€ a seconda del numero degli artisti coinvolti e delle necessità del progetto. Tutoring, mentoring, analisi e sviluppo del progetto, sviluppo del dossier di diffusione, collegamento con altri centri analoghi in Europa, accompagnamento artistico e drammaturgico disponibile e da valutare con la compagnia/artista a seconda delle esigenze.

Entrambe le residenze sono tese alla sperimentazione trans-disciplinare e creazione di nuovi linguaggi in luoghi appunto “non-tradizionali” ossia al di fuori e al di là delle sale teatrali Con “trans-disciplinare” si intende un’opera in cui almeno due discipline artistiche quali ad esempio danza, teatro, musica, circo contemporaneo, arte visiva, video, ecc. concorrano alla creazione di un elaborato artisticamente organico e singolare e dove tali discipline non abbiano meramente una funzione didascalica né coesistano in modo separato, ma vadano a contaminarsi e dialogare tra di loro per esplorare quella zona non definita al confine e a cavallo di discipline diverse e a fornire una base all’innovazione della scena contemporanea nazionale ed europea. Le residenze possono riguardare lo sviluppo di un progetto nel 2020 oppure essere anche multi-annuali Le residenze possono prevedere una prova aperta e/o un’azione dedicata al territorio, o anche sperimentare direttamente col pubblico a seconda delle esigenze. La restituzione pubblica non è un obbligo né requisito del bando in quanto la Residenza Artistica non è intesa come luogo di rappresentazione o di scambio ma bensì come luogo di sperimentazione e ricerca per gli artisti. I risultati delle residenze potranno, se opportuno, essere programmati, diffusi o presentati (anche in modalità video o momento di ricerca o presentazione orale o in scena) come risultati finiti, work in progress o presentazione nel programma della Biennale Internazionale del Circo e delle Performing Arts MirabiliaBI-CAP 2020, BI-CAP 2022 o nel programma di “Aspettando la Biennale 2021 e/o 2023.

“Questo è il primo bando dedicato al site specific e al circo contemporaneo in Italia. Abbiamo deciso di sostenere due delle residenze del 2020 con questa modalità perché un bando ha maggiore evidenza e può raggiungere molti più artisti. In Italia non ci sono altri bandi specifici. Abbiamo quantificato il supporto che diamo alle compagnie in modo da richiamare nuove progettualità – spiega il direttore artistico del Festival Mirabilia Fabrizio Gavosto -. Questo banda è la base della tappa del 2021 del Festival, aspettando la Biennale, che sarà diffuso su tutto il territorio con una base di 12 Comuni già hanno formalizzato la loro adesione. In questa occasione ci saranno proprio gli spettacoli, un centinaio circa, che emergono emergono da progetti di residenza”.

In questi anni sono molti gli artisti e le compagnie che hanno creato i loro spettacoli nelle “Terre di Circo” della Provincia di Cuneo: dal brasiliano palocinesista Rafael Da Paula ai francesci De Fracto, dal Collettivo Lapso Cirk alla Compagnia Nando e Maila. Gli spettacoli creati hanno da sempre permesso di avere lo spettacolo finito in anteprima al Festival.

La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 21 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail: residenze@festivalmirabilia.it e deve contenere:

• Curriculum artistico della compagnia multidisciplinare, dei suoi singoli componenti e degli eventuali musicisti scelti per eseguire musiche dal vivo.

• Informazioni sulle produzioni artistiche realizzate in precedenza: brevi dossier di presentazione degli spettacoli, indicazione di eventuale sito Internet e pagine Social, link ai video integrali degli spettacoli e ai rispettivi trailer.

• Descrizione del progetto artistico che si intende sviluppare nel corso del periodo di residenza. Il progetto deve essere originale e non un adattamento di lavori precedenti, non deve aver presentato altre tappe di lavoro né debutti o anteprime.

• Il documento di presentazione deve includere la descrizione che deve essere articolata in modo da includere: tematiche o nuclei drammaturgici del progetto; elementi che lo hanno ispirato; discipline artistiche che si intendono utilizzare; linee e tempistiche di sviluppo del progetto; indicazione di eventuali produttori, coproduttori e partner per residenze; elementi scenici che si intendono utilizzare; tipologia di spazi in cui può essere presentato lo spettacolo; cast artistico; modalità che si intendono attivare per la promozione dello spettacolo; richieste tecniche indicative, anche se sommarie.

Ogni realtà artistica può concorrere al bando presentando un solo progetto. Selezione dei progetti: Le candidature che rispondono in maniera completa a tutte le richieste contenute nel presente bando e inviate entro il 21 febbraio 2020 verranno vagliate da una commissione composta dallo staff artistico e logistico della residenza e dalla direzione artistica della Biennale Internazionale MirabiliaBI-CAP Cuneo 2020. La realtà selezionata verrà contattata direttamente entro la fine di febbraio. La realtà selezionata dovrà firmare un contratto in cui si impegna a:

• svolgere l’intero periodo di residenza concordato e a indicare sempre nei crediti dello spettacolo e su tutti i materiali promozionali che verranno prodotti i loghi e diciture relative al supporto fornito dal progetto Residenza Artistica PerformingLands

• concedere il trattamento dei dati personali e dare la liberatoria per riprese video e fotografie realizzate nel corso della residenza da divulgare sulle pagine Social e sui siti web del progetto Residenza Artistica PerformingLands e collegati. Inviare la documentazione alla mail residenze@festivalmirabilia.it con oggetto “Bando Residenze PerformingLands 2020 + (nome progetto)”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare: http://www.festivalmirabilia.it/en/residenze/performing-lands-2018-2020

https://www.facebook.com/PerformingLands/

https://www.residenzeartistiche.it/le-residenze-artistiche/residenze-artistiche-triennio-2015-2017/ piemonte-residenze-artistiche-2015-2017/associazione-culturale-ideagora

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/spettacolo-dal-vivo- cinema/residenze-artistiche

http://www.festivalmirabilia.it/en/terre-di-circo-2015-2017