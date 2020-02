A Carnevale a Trinità si va a cena con i Conti

Torna il Carnevale a Trinità. In programma appuntamenti gastronomici, con la Cena con i Conti presso il Castello dei Conti Costa, il gran veglione di sabato 15 febbraio e le imperdibili sfilate dei carretti allegorici tirati a mano per le vie del paese, previste per domenica 23 febbraio e domenica 1° marzo, in compagnia delle maschere del Conte Giorgio Maria Costa, di sua moglie Luciana di Girolamo Roero e dei personaggi della corte festante.

I festeggiamenti trinitesi prenderanno il via sabato 15 febbraio alle ore 21 con il Gran Veglione di Carnevale in maschera presso il Castello dei Conti Costa.

Martedì 18 febbraio i Conti faranno visita agli ospiti del Centro Diurno e alle scuole.

Venerdì 21 febbraio alle ore 20 ci sarà la cena con i Conti al Castello dei Conti Costa. Per prenotazioni, entro il 18 febbraio chiamare il numero 333/5982112.

Domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 14 ci sarà la sfilata dei carretti allegorici tirati a mano. Per chi sfila il ritrovo è alle ore 13.30 in piazza Umberto I. la sfilata si ripeterà con le medesime modalità domenica 1 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo famijatriniteisa@gmail.com, mentre per approfondire la storia dei Conti Costa di Trinità: https://www.visitfossano.it/portfolio/carnevale-trinita/.