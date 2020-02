Parcheggi: le richieste che il Comitato di quartiere “Cuneo Centro” pone sul tavolo del Comune

Il Comitato di quartiere “Cuneo Centro” ha incontrato, il 24 gennaio scorso, l’Amministrazione comunale della Città.

All’incontro erano presenti l’assessore, con delega alla Mobilità, Davide Dalmasso e l’ingegnere Marco Piacenza, del Servizio Ambiente e Mobilità. Al centro del dibattito la questione legata ai parcheggi nel quartiere.

La prima richiesta avanzata al Comune, elaborata insieme ad un confronto con i cittadini, verte sull’aumento di parcheggi blu con pass per i residenti e abbonamenti per i commercianti.

Dalmasso ha comunicato che vi sono dei vincoli legati a dei contratti con i soggetti che gestiscono gli stalli blu. Tuttavia, sono comunque allo studio delle modifiche che riguarderanno un piccolo aumento di zone blu in via XX Settembre e via Carlo Emanuele III, anche se – al momento – “il Comune non si è espresso riguardo la richiesta dei pass” spiegano dal Comitato di quartiere.

È anche emersa la necessità di una maggiore regolamentazione dei parcheggi in prossimità delle scuole, sia negli orari di entrata che di uscita, e della fruibilità dei parcheggi di testata attraverso l’utilizzo di navette. “L’Amministrazione non si è espressa per ora su una possibile soluzione, riservandosi però un ulteriore approfondimento”.

Risposte analoghe anche per l’eliminazione dei parcheggi a ridosso degli incroci che limitano la visibilità degli attraversamenti pedonali e per l’introduzione della navetta gratuita su Corso Nizza.

Per quanto riguarda la richiesta di maggiori controlli della Polizia locale nelle aree di sosta, l’Amministratore comunale prevede nuove assunzioni nella pianta organica dei “civich”.

“Come Comitato di quartiere abbiamo inoltre chiesto una spiegazione in merito al cambiamento della disposizione dei parcheggi in via senatore Toselli e in via Don Luigi Gallo.

Gli uffici stanno valutando le modifiche da apportare per aumentare il numero di parcheggi lungo la via, senza tornare al parcheggio sui due lati, che non permetteva il passaggio di ambulanze o mezzi dei Vigili del fuoco. Per quanto riguarda invece i parcheggi di Piazza Martiri, l’Amministrazione proporrà un progetto di riqualificazione”.

Il Comitato di quartiere “Cuneo Centro” ricorda che è disponibile ad accogliere qualunque segnalazione o proposta, via mail, all’indirizzo quarterecuneocentro@gmail.com oppure durante lo sportello settimanale, tutti i giovedì dalle 18 alle 19, presso la nuova sede di via Silvio Pellico 10.

Martedì 3 marzo, alle 20.45, nei locali del CDT in Largo Barale 1 si terrà l’assemblea di quartiere.