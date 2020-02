Alba: tutto pronto per la presentazione del calendario annuale di Alba Music Festival

Sabato 22 febbraio alle ore 21 presso la Chiesa di San Giuseppe di Alba, con un concerto del pianista Andrea Bacchetti, beniamino del pubblico albese e uno dei più apprezzati pianisti italiani della sua generazione, verrà presentato il Calendario annuale di Alba Music Festival.



Il concerto sarà anche occasione per aderire o rinnovare l’adesione per il club degli Amici di Alba Music Festival, ai quali il concerto è offerto gratuitamente, e aprirà il sipario su un programma ricco di emozioni musicali, con oltre 80 appuntamenti, che accompagnerà il 2020 di Alba e del territorio di Langhe e Roero.



Dopo il Concerto del Concours Mondial de Bruxelles al Teatro Sociale lo scorso 1° febbraio e quello del Carnevale dei bambini, che si svolgerà lunedì prossimo 24 febbraio alla Fondazione Ferrero, si inizierà con Bacco&Orfeo – I Concerti della domenica, che si terranno per sei domeniche consecutive, dall’8 marzo al 12 aprile, con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino. I dodici concerti si svolgeranno alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e al pomeriggio alle ore 16:30 nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. Al termine di ogni concerto, della durata di 50 minuti circa, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Ogni domenica sarà dedicata ad una cantina differente con il commento di noti sommelier.



Si prosegue, dal 15 al 19 aprile, con la prima edizione di Voices&Wine, progetto triennale dedicato ai cori internazionali, che porterà a Alba e sul territorio oltre 200 partecipanti da tutto il mondo, in collaborazione con Interkultur, la più grande organizzazione corale internazionale.



Dal 26 aprile al 17 maggio sarà la volta della terza edizione dell’Alba International Piano Festival, rassegna nata dalla fortunata e storica collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe, interamente dedicata all’arte della tastiera, con alcune delle più interessanti proposte del mondo pianistico.



Maggio sarà anche il mese della XVII edizione di Italy&USA – Alba Music Festival. Dal 21 al 31 maggio Alba si trasformerà in una cittadella della musica con la presenza di artisti di più di 15 diverse nazionalità, orchestre, ensemble e a solisti, per dar vita a oltre 30 appuntamenti tra concerti, seminari, eventi collaterali, mostre, azioni didattiche, workshop e la seconda edizione dell’Alba Art Show, uno spazio dedicato all’arte contemporanea. Tutto questo è possibile con il sostegno dei maggiori enti del territorio, importanti partnership con università americane e francesi e con grandi scuole musicali di tutto il mondo, e soprattutto con una grande partecipazione del pubblico italiano e straniero.



«Un viaggio tra il fascino dei luoghi e la magia della musica» sono le parole che più spesso hanno accompagnato Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna estiva con la direzione artistica di Alba Music Festival. Si tratta di un grande progetto musicale - quest’anno dal 3 luglio al 2 agosto – che rappresenta un valore aggiunto nella promozione del patrimonio culturale e del territorio, sviluppato con più di 25 concerti a cadenza quotidiana che accompagna il pubblico in un itinerario alla scoperta dei luoghi e delle bellezze del territorio UNESCO, dai castelli alle tenute vinicole storiche, dagli spazi aperti alle chiese e ai luoghi insoliti.



La programmazione autunnale presenta Classica, i Concerti della domenica mattina che, dall’11 ottobre al 29 novembre, scandiranno il periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.



Quest’ultimo appuntamento ci rimanda all’inizio del nuovo, il 1° gennaio alle 17.30, come ogni anno, Capodanno con Alba Music Festival, un’orchestra sinfonica e straordinari solisti nella straordinaria Chiesa di San Domenico per salutare il nuovo anno in musica!



Il concerto di questa sera presenta uno dei più interessanti pianisti italiani della sua generazione, Andrea Bacchetti, che interpreterà un intenso e godibile programma con gli Improvvisi di Franz Schubert e cinque Preludi e fughe di Johann Sebastian Bach, il massimo compositore barocco del quale il nostro artista è considerato uno specialista nell’esecuzione sul pianoforte.



Acclamato nel mondo, Bacchetti ha inciso in più occasioni per le etichette Sony e Decca e che è entrato nel cuore del pubblico di Alba Music Festival per le sue numerose esibizioni. Nato nel 1977, ancora giovanissimo ha raccolto i consigli di musicisti come Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski. Debutta a 11 anni con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora suona più volte nel maggiori festival internazionali presso prestigiosi centri musicali: Konzerthaus (Berlino), Salle Pleyel, Salle Gaveu (Parigi), Rudolfinum Dvorák Hall (Praga), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Ateneo Romano (Bucarest), Rachmaninoff Saal, The Moscow State Philharmonic Society, Conservatorio di Mosca e molti altri. In Italia è regolarmente ospite dei principali enti: Teatro alla Scala, Sala Verdi, Serate Musicali, Associazione Scarlatti Amici della Musica, Palermo, Unione Musicale (Torino) e molti altri. Ha suonato con più di 70 direttori e numerose orchestre di rilievo internazionale (Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE Madrid, ONBA Bordeaux, MDR Sinfonieorchester Lipsia, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica dell’Estado de Mexico, Sinfonica Nacional dell’Ecuador Quito, Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, Philharmonique de Nice e Philharmonique de Cannes, Prague Chamber Orchestra). Ha tenuto tournée in Giappone e Sud America.