Fondazione CRC: stop a tutti gli eventi e gli incontri in programma per la settimana

Informiamo i nostri lettori che la Fondazione CRC, in conformità all’ordinanza regionale emessa dal Ministero della Salute d’intesa con la Regione Piemonte, ha rimandato a data da destinarsi gli appuntamenti previsti nella settimana corrente.

In particolare, vengono rimandati: gli incontri territoriali di presentazione del bando Comunità 2030, previsti per martedì 25 febbraio ad Alba (alle ore 10) e Savigliano (alle ore 15); l’incontro "La finanza a impatto incontro il territorio", promosso dal progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale e previsto per giovedì 27 febbraio a Cuneo; l’incontro "La cultura e il processo di cambiamento. Siamo tutti multiculturali", con la partecipazione di Marco Aime, promosso dal progetto MotivAzione e previsto per venerdì 28 febbraio a Cuneo.

Anche i due eventi espositivi in corso rimarranno chiusi per tutta la settimana: la mostra Le Trame di Raffaello, presso il Museo della Ceramica di Mondovì, e lo Spazio FotoCamera, in via Roma 15, all’interno del quale è possibile consultare le foto dell’archivio Paolo Bedino.