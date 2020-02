Verzuolo: a fuoco il tetto di un'abitazione in via San Bernardo

Coinvolta un'abitazione al civico 94 di via San Bernardo. Secondo le prime informazioni diramate dai vigili del fuoco le fiamme si sarebbero originate in corrispondenza del tetto, per poi minacciare l'intera struttura.

Sul posto le squadre di Saluzzo (con due mezzi) e Busca (volontari, con un mezzo).



Segnalati anche l'incendio di un camino in via Mazzini a Chiusa Pesio, e due incendi sterpaglie a Peveragno (via Molino Bioera) e Bernezzo (via Borgo San Dalmazzo).