Bra, Angela Marceddu vince il "Pettine d’oro" al concorso per acconciatori a Cavallermaggiore

Si chiama Angela Marceddu, la parrucchiera che ha vinto l’importante contest per acconciatori, che si è svolto domenica 9 febbraio a Cavallermaggiore. La creazione della coiffeur di Bra è stata selezionata tra una decina di lavori e le ha guadagnato il prestigioso “Pettine d’oro”. Per il successo finale è stato importante l’apporto di Giulia Lugaj, con la quale hanno interpretato perfettamente il tema “Moulin Rouge”.

“Sono orgogliosa della mia vittoria, la dedico alle persone che mi vogliono bene e mi hanno sempre sostenuta, come il mio compagno Emanuele, la mia collaboratrice Giulia, le amiche Maria Esposito e Donatella Poggio, ma soprattutto alla mia bimba, Gloria”, afferma la 43enne che ha 29 anni di onorata carriera sulle spalle.

Dotata di una grande passione, Angela ha sempre voluto fare la parrucchiera, fin da bambina: “È stato amore al primo colpo. Ho fatto tanta gavetta e, in 18 anni da dipendente, ho imparato sul campo tutti i rudimenti ed i segreti del mestiere, senza frequentare alcuna scuola”.

Come tutte le donne di talento, Angela è ambiziosa e sogna di aprire un salone a Londra, ma per ora ha i piedi ben fissati a terra e vuole continuare a soddisfare i gusti delle sue clienti.

Resta da dire che, nel corso dell’evento, c’è stata gloria anche per Donatella Poggio per le eccellenti coreografie, Letizia Racca per l’armonioso canto e Maria Esposito per il sofisticato trucco delle ballerine e modelle del team braidese. Brave tutte.