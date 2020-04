La Garnero Arredamenti di Frassino dona 5.000 euro all’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

La Garnero Arredamenti dona 5000 euro per l’emergenza in atto a favore dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. La società ha già effettuato un primo versamento di duemilacinquecento euro e continuerà a versare la quota di 2,5€ per ogni ordine ricevuto fino al raggiungimento dell’obbiettivo. Una importante donazione che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi che hanno visto protagonisti sia associazioni che privati cittadini.

L’azienda, leader nella vendita on line di mobili e complementi d’arredo per la casa serve oltre 20.000 clienti l’anno su tutto il territorio nazionale con spedizioni in 24/48 ore.

All’interno della Garnero Arredamenti lavorano 12 persone che rappresentano il vero valore aggiunto dell’azienda.

Da alcune settimane il team della Garnero lavora in smart working mentre in azienda, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per il Coronovirus, lavorano solo le persone che ricoprono un ruolo che non può essere gestito dalla propria abitazione.

“in questo momento difficile e di emergenza, come azienda ci sentivamo di dare anche il nostro contributo a sostegno dell’ospedale di Cuneo anche in segno di ringraziamento a medici, operatori sanitari e a tutte le persone che in questi giorni stanno combattendo per tutti noi. - sono le parole dei titolari dell’azienda Paolo e Claudio Garnero – Ringraziamo inoltre tutti i nostri ragazzi per l'impegno che ci stanno mettendo in questo periodo, siccome questa donazione e questo contributo è possibile anche e soprattutto grazie a loro e tutti i clienti che ogni giorno si affidano a noi per arredare la propria abitazione”.

Acquistando i prodotti dell’azienda Garnero Arredamenti di Frassino ognuno di noi si sentirà partecipe di questo piccolo ma importante gesto.





