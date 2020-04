Allagamento in via Circonvallazione a Fossano per l'intasamento di una condotta

Mattinata movimentata a Fossano quella di oggi, giovedì 16 aprile.

Oltre al guasto al treno proveniente da Savona con il conseguente intervento urgente delle forze dell'ordine per garantire il rispetto del distanziamento nelle fasi di trasbordo dei passeggeri dal treno ai pullman sostitutivi, c'è anche stato un intervento urgente del servizio manutenzione del Comune di Fossano in via Circonvallazione all'altezza del Distributore IP a causa di un intasamento di una condotta con relativo allagamento di una corsia.

Dopo un confronto con il sindaco Dario Tallone, intervenuto sul posto assieme con la Polizia Locale, è stata contattata una ditta di spurgo che nel pomeriggio provvederà alla pulizia delle tubature con un intervento d'urgenza.