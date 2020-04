5 consigli per mantenere i tuoi animali domestici sicuri e felici durante il coronavirus

Il Coronavirus è per molti aspetti ancora sconosciuto e una delle domande fondamentali che si sono poste fin dall'inizio è stata:

"Può il mio animale domestico prendere e trasmettere il virus?"

Vediamo in questo articolo di fare chiarezza in primis su questa domanda e di fornire 5 consigli per mantenere i tuoi animali domestici, cani e gatti, al sicuro e felicie durante questa pandemia anche grazie al supporto di https://www.weare-family.com/it/.

Gli animali domestici sono al sicuro dal coronavirus

Gli scienziati ed i ricercatori affermano che non esistono prove di animali che abbiano contratto o possano diffondere il coronavirus. Ciò significa anche che la loro quarantena è una misura non necessaria, ma è consigliabile comunque prendere precauzioni (che non significa far indossare ai nostri amici una mascherina come alcune foto che ultimamente si trovano in internet). Ciò che rimane incerto infatti è se gli animali domestici possano trasportare il virus sul loro pelo nello stesso modo che si riscontra nel caso delle superfici dure. Poiché c'è ancora molto da imparare in questo senso, è importante quindi rispettare delle sane abitudini, fra cui:

Lavarsi le mani dopo aver accarezzato il proprio animale domestico,

Se si risulta positivi al virus, limitare il contatto con i propri amici pelosi, proprio come si farebbe con gli umani.

Assicurarsi di avere una buona scorta di cibo e prelibatezze

Garantire cibo di buona qualità per i tuoi animali domestici è una raccomandazione per mantenere la loro buona salute in generale. Quindi pensare non solamente a fare scorta di carta igienica, ma anche a comprare una buona fornitura di alimenti per animali domestici per assicurarsi di avere almeno un paio di settimane coperte.

Intrattenere gli animali domestici, in modo che non disturbino

Ci troviamo ora in un'epoca in cui siamo molto più tempo a casa rispetto alla normalità. Questa situazione viene percepita anche dagli animali domestici che potrebbero diventare più nervosi. I comportamentalisti e addestratori di animali affermano per esempio che i cani in particolare possono diventare inclini ad abbaiare più spesso con i loro umani più disponibili. Il problema diventa ancora più grande nel caso in cui si debba lavorare da casa o si abbiano sintomi influenzali. In questi casi, è ancora più importante riuscire ad intrattenere i nostri amici. Fortunatamente, a differenza degli umani, la maggior parte degli animali domestici può essere occupata più facilmente.

Nel caso dei felini ad esempio, una soluzione è di lasciare scatole di cartone in giro per la casa oppure un puzzle di cibo. Un'altra idea: rendere di nuovo eccitante qualsiasi vecchio giocattolo per gatti spruzzandolo con uno spray catnip.

Per quanto riguarda i cani, è possibile nascondere prelibatezze nella casa o nel cortile e lasciarli liberi di cacciare. In weare-family.com/it/ è possibile trovare tante idee per garantire il divertimento del tuo amico peloso.

Mantenere la routine

Comportamentalisti ed addestratori raccomandano di mantenere il più possibile la routine. Il cane era abituato a tre uscite al giorno in determinati orari? Bene, continuate a farlo ed evitate di stremarli con continue passeggiate per avere una scusa per uscire di casa. Anche le ore dei pasti e del sonno devono essere rispettate. Inoltre, i cani in particolare, potrebbero aver bisogno di "una giornata di riposo" totale.

Qual è l'impatto sulla mia assicurazione per animali domestici?

Questa è una domanda chiave. Chiaramente ai tempi del coronavirus non siamo preoccupati solo della nostra salute, ma anche di quella dei nostri animali domestici. Molte persone, soprattutto colore che hanno cani, avranno stipulato un'assicurazione per il loro animale domestico. Ma è ancora valida durante questa pandemia? Ci sono dei cambiamenti importanti da sapere?

Normalmente, molte assicurazioni diventano non valide se il tuo animale domestico non è aggiornato sulle cure di routine, come le vaccinazioni. Durante questo periodo però e considerato che molti veterinari sono aperti solo per emergenze, numerose compagnie assicurative hanno deciso di adottare un approccio flessibile ai requisiti della polizza. Si tratta di un momento senza precedenti dove le restrizioni governative impediscono ai proprietari di animali domestici di recarsi dal veterinario per le vaccinazioni annuali dei loro piccoli amici. La cosa migliore, in caso di dubbi, è quella di chiamare direttamente il tuo fornitore di assicurazione e fare chiarezza su ogni punto per evitare eventuali brutte sorprese.

Come ultimo punto vogliamo sottolineare di non dimenticare di dedicare del tempo al gioco con il proprio animale domestico. Il legame diventerà così ancora più forte.