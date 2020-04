Anche a Fossano in arrivo le mascherine per tutti

Anche a Fossano è prevista una distribuzione a tappeto delle mascherine lavabili in previsione dell’allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio prossimo.

Un primo ordine per un importo da 48.312 Euro è già in arrivo con le prime 22mila mascherine, il saldo rispetto ai circa 25mila cittadini è previsto in modo quasi contestuale, ma da diverso fornitore per completare la disponibilità.

Le mascherine saranno di tipo lavabile e riutilizzabile utili a non diffondere particelle salivari qualora contagiati.

Le mascherine saranno consegnate nelle buche delle lettere dai volontari del CAVO con l’esclusione di Ausiliari di vigilanza e Croce Bianca) e Scout e l’amministrazione comunale raccomanda di non aprire la porta a nessuno poiché non saranno consegnate brevi mano, ma solo nelle buche delle lettere. È dunque importante che sulla buca delle lettere sia riportato almeno il nome del capofamiglia.

Daremo in ogni caso notizia tempestiva quando la distribuzione partirà effettivamente in modo che la cittadinanza possa essere informata.

Il sindaco di Fossano Dario Tallone informa inoltre che, al termine della distribuzione, qualora non ci fosse un’ordinanza regionale in tal senso, procederà con ordinanza sindacale per renderne obbligatorio l’ultilizzo.