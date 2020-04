Le escort nell'era del coronavirus: su siti di incontri con videochiamate

Nessun settore sembra essere in grado di proseguire la sua attività ordinaria senza tenere nel debito conto il nuovo regime imposto dal Coronavirus. Nell’era del distanziamento sociale, che vieta quindi il contatto fisico, uno dei più colpiti in assoluto, per quanto ciò possa apparire come paradossale, è quello delle escort e degli incontri.

Un comparto sotterraneo, non alla luce del sole ma comunque ricco e molto richiesto da utenti di ogni genere, al di là di qualsiasi ipocrisia. Al punto che questo macrocosmo non ha tardato ad adeguarsi alla nuova situazione imposta da contingenze esterne mutando le proprie pratiche, con le videochat e le chiamate telefoniche. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I siti di incontri propongono le videochiamate

Nessuna possibilità di contatto fisico o di contatto a domicilio. Una situazione del tutto nuova per un settore che si fonda proprio su questi due fattori. E le escort stanno rimediando con l’aiuto della tecnologia.

La nuova frontiera del sesso a pagamento, nell’era del Coronavirus, è rappresentato dalle videochiamate, ormai diventate la normalità sui siti di incontri. Come del resto testimoniano le statistiche relative al traffico telefonico, aumentato proprio dai giorni in cui la prima ordinanza governativa è entrata in vigore.

In particolare hanno fatto registrare aumenti le fasce orarie tra le 2 e le 5 del mattino, nell’ordine rispettivamente del 47 e 25%; ed a seguire, quello serale, in particolare il traffico registrato alle 21, superiore del 12% a quello consueto.

Una realtà in grande crescita

Un settore che, del resto, prima della pandemia macinava numeri da capogiro. Basti pensare che i siti di annunci di escort più popolari in Italia, quelli più frequentati come Moscarossa.biz, nel solo 2019 avevano visto il numero di utenti unici sfiorare quota 25 milioni. Si parla qui di accessi riferiti ad un unico sito.

Un comparto letteralmente dorato, in grado di tirar su numeri di un certo peso: non a caso molti dei portali di annunci di escort si piazzano ai primi posti in assoluto in quanto a classifica dei siti più visitati nel nostro paese. Da quando è esplosa la rete, questo spaccato ha registrato una crescita costante che solo ora, con il Coronavirus, sta registrando una battuta d’arresto.

Cala il desiderio?

Con l’avvento del Covid-19 la situazione è radicalmente mutata. Il mix tra lock down e paura ha, infatti, portato riflessi di non poco conto sulle abitudini dei consumatori italiani. Dall’analisi delle ricerche effettuate su Google, emerge che la keyword “escort” ha fatto registrare quasi un decimo di ricerche in meno. Un trend che peraltro è andato accentuandosi man mano che le misure di sicurezza si andavano inasprendo.

La nuova situazione ha ben presto spinto proprio le escort ad interrogarsi sulle misure da prendere per continuare a lavorare. La risposta è stata trovata nelle videochiamate. Molti clienti hanno puntato proprio su questo strumento per riuscire a superare il senso di isolamento indotto dalla necessità di segregazione. Trovando risposte ben precise da parte delle ragazze, pronte ad adeguarsi alla nuova situazione.