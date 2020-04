La Lilt Cuneo regala 133 bottiglie del suo olio d'oliva alle famiglie in difficoltà

L’olio extravergine di oliva è da sempre il simbolo di prevenzione della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Ogni anno la Lilt organizza un weekend per promuovere le buoni abitudini a tavola e semplici regole ma efficaci per comportamenti virtuosi a tutela della salute. Questo sarebbe il periodo del tradizionale appuntamento, nell’emergenza coronavirus la Lilt regala olio extravergine di oliva alle persone e famiglie in difficoltà. Sono state consegnate 133 bottiglie suddivise tra Comune di Cuneo e Caritas di Alba e Bra che stanno provvedendo alla distribuzione. Un piccolo segnale di vicinanza e amicizia in questo difficile momento.

La prevenzione continua, chi volesse aderire comunque all’iniziativa e prenotare una bottiglia di olio, può mandare una mail a cuneo@legatumoricuneo.it e non appena sarà possibile potrà ritirarla nelle sede Lilt della provincia di Cuneo

Un modo per sostenere i progetti della Lega italiana per la lotta contro i tumori. In qeusto periodo è stato attivato un servizio telefonico di assistenza psicologica. Chi fosse interessato può telefonare allo 351/1840460 o scrivere a cuneo@legatumoricuneo.it

#NOICISIAMO