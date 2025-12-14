Per l'UNVS Sezione Angiolina Costantino di Bra un nuovo logo...una nuova vita!

Sembra ieri, ma a giorni l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino" Bra celebrerà vent'anni di attività svolta sia come realtà benemerita del CONI che quale Associazione di Promozione Sociale certificata dal Ministero del Lavoro con un imprimatur particolare di formatori scolastici rilasciato dal Ministero dell'Istruzione ed del Merito.

Con alla base queste "caratteristiche" dall'indubbio significato e valenza a favore e vantaggio della comunità, che in un simpatico simposio con la presenza di autorità ed istituzioni pubbliche e private, ma soprattutto dei tanti "soci" che nel tempo hanno aderito alla realtà "veterana", son state "scattate" una serie di immagini identificative dell'attività svolta nel tempo con eventi ed iniziative che hanno consentito di sviluppare grande attenzione a tematiche relative alla diversa abilità, all'inclusione ed alla tutela dei più fragili affiancando altresì concetti di supporto e sostegno all'ambito giovanile.

Una serata davvero particolare, sentita, vissuta, un festival di emozioni che ha visto anche la presentazione delle nuove e rinnovate linee guida fissate dal team dirigente capitanato dal Presidente Giuseppe Gandino per sviluppare al meglio una mission associativa ben integrata con il territorio e la comunità tutta.

"Davvero tanto è stato il lavoro svolto dall'UNVS Sezione di Bra su un percorso lungo vent'anni grazie ad una squadra che ha saputo nel tempo adattarsi ai cambiamenti che via via si son susseguiti per una realtà che oggi basa l'azione associativa su base progettuale con idee utili a creare un valore aggiunto a favore del sociale" - dice il numero uno dei veterani braidesi Gandino che aggiunge - "E se è vero che "l'abito non fa' il monaco", abbiamo voluto rinnovare anche l'immagine per "cavalcar i tempi" e portare aspetti di visibilità che possano identificare il nostro gruppo di lavoro legandolo a nuove iniziative, partendo con semplicità dal nuovo logo e nuove divise per ricordare il passato, vivere il presente e guardare con fiducia al domani con la forza di quel sano volontariato messo in campo in totale gratuità con spirito di servizio, stimolo di sana positività ad iniziare dal 2026, un anno dove davvero tante saranno le iniziative e le manifestazioni a cui daremo vita con la vicinanza di enti ed istituzioni, con un grazie particolare in questo "go live" a BPER Banca, partner di una serata che rimarrà nella storia della bella nostra realtà associativa".

Il restyling del logo dedicato al ventennale associativo.