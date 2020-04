Questa sera, giovedì, webinair di Fotografia con Alessandro Cantarelli

Nuove forme di incontro al tempo del Coronavirus, anche per tutti gli appassionati di fotografia, che tranne qualche sporadica foto scattata dal balcone di casa e in casa, non possono esercitare appieno la loro passione, come di consueto ritrovandori nei circoli, e organizzarsi per delle uscite fotografiche.

La fotografia è un universo vastissimo, e le nuove modalità imposte in termini di quarantena, non fermano la passione.

Cosi fervono gli incontri in videoconferenza, i videocorsi online, le opportunità offerte dai circoli ai propri soci, di approfondire tutti gli aspetti che vanno dalla storia della fotografia, all'analisi critica degli scatti, all'approfondimento degli strumenti di elaborazione degli scatti, alle tecniche di scatto

Con questo spirito nasce la serata "Quattro Chiacchere con Alessandro Cantarelli - Fotografia di Paesaggio e Digital Art".

Alessandro, fotografo paesaggista italiano (vincitore di numerosi e prestigiosi premi internazionali) di Paesaggio ed esperto di Digital Art, Giovedi 23 - alle ore 20.45 si collegherà, nelle modalità specificate in fondo, "chiacchererà" un po' di tempo con tutti coloro che, appassionati di fotografia di paesaggio, vorranno ascoltare e lasciarsi incuriosire da questo tema, per trascorrere una piacevole serata all'insegna del paesaggio.

L'iniziativa ha subito raccolto l'adesione entusiastica e trasversale dei principali circoli della provincia che lo hanno subito condiviso tra loro e veicolato ai propri associati: Tra i promotori e i collaboratori della iniziativa Il Circolo Imago di Savigliano, Mondovi Photo, CuneoFotografia APS, Progetto Har, il GFA gruppo fotografico albese per arrivare fino a Piemonteconte e al Circolo Fotografico Poirinese.

Immediata la disponibilità a promuovere l'iniziativa da parte dei gruppi Instagram di Loves United (Cuneo e Piemonte) e del Team di IG Piemonte di IGWorldclub

Sarà un'opportunità di scoprire il potenziale dei circoli, e di verificare il potenziale che hanno la aggregazione e la condivisione dei circoli, che non vedono l'ora di poter ritornare in campo (e sul campo) per ricominciare, con più entusiasmo e strumenti di prima, nuove fotografie e socializzare la passione dei tanti aderenti.

Per partecipare basterà collegarsi attraverso il proprio browser all'indirizzo

https://meet.jit.si/<wbr></wbr>alessandrocantarellidigitalart

(preferibilmente Google Chrome o Firefox)

oppure attraverso il telefonino scaricando l'app che verrà proposta collegandosi sempre al link precedente e inserendo nel nome della stanza semplicemente

alessandrocantarellidigitalart