Coronavirus, Fazio:"Situazione in Piemonte si sta normalizzando"

"Penso che la curva in Piemonte stia seguendo più o meno lo stesso andamento di altre realtà. La situazione si sta normalizzando: i tamponi all'inizio non c'erano. C'erano in Veneto perché Zaia è andato in controtendenza rispetto alle indicazioni del governo". A dirlo è Ferruccio Fazio, capo della task-force in regione per la Fase 2 della sanità, che stamattina è intervenuto ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1.