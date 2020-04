Solidarietà: il Rotaract Cuneo Provincia Granda dona 18.217 euro a Casa do Menor

Questo progetto iniziò circa un anno e mezzo fa da un’idea di Lorenzo Fulcheri che fece comprendere al distretto Rotaract 2032 quanto Casa do Menor avesse un ruolo così importante e vivo per la comunità in Brasile. Casa do Menor, infatti, accoglie da anni i bambini e ragazzi non amati del Brasile.

Lorenzo racconta che, dopo aver visitato la Casa do Menor a Fortaleza, è stato colpito ed è stato chiamato da un grido di sofferenza e di mancanze per il quale si è sentito in dovere di reagire. "Ho visto gli immensi frutti che questa associazione ha portato nella vita di tante persone soprattutto grazie all’amore eroico e paterno di Padre Renato, il fondatore, che ha contribuito a far sentire parte di una comunità anche le persone più sole. Padre Renato cerca in questo modo di raggiungere il suo obiettivo primario: far conoscere la tenerezza di Dio".

Il distretto Rotaract ha compreso in pieno il valore di questo progetto e ha quindi deciso di parteciparvi attivamente per poter contribuire ad aiutare quei bambini soli e abbandonati che sono destinati ad essere rigettati dalla società in tante fasi della loro vita senza più avere prospettive future.