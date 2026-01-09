 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 gennaio 2026, 15:27

Roata Rossi, ritorna il teatro dialettale con "Attori per caso"

Debutto venerdì 16 gennaio con "Coj de 'd sa e coj de 'd la", commedia ironica sull'interferenza tra mondo dei vivi e dei defunti. Nove date fino all'8 febbraio, incasso in beneficenza

Roata Rossi, ritorna il teatro dialettale con &quot;Attori per caso&quot;

La compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco, dopo i successi degli scorsi anni, con il nuovo spettacolo comico in  piemontese : “Coj de ‘d sa e coj de ‘d la” commedia in due atti scritta da Salve (Sho) Valtingòjer. Lo spettacolo racconta di  una storia fantasiosa ed ironica su come “Coj de ‘d la” (ovvero persone che hanno lasciato questo mondo) potrebbero interferire sulla vita di “Coj de ‘d sa” (che siamo noi terreni).

Il debutto è previsto per venerdì 16 gennaio ore 21 presso il teatro parrocchiale di Roata Rossi. Le repliche saranno il 17 – 23 – 24 – 25 gennaio e 6 – 7 - 8 febbraio, venerdì e sabati  alle 21 e domeniche ore 15.

I biglietti sono in prevendita alla panetteria Meinero o al numero 3409001575, oppure direttamente al botteghino prima degli spettacoli, salvo esaurimento posti.

L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e per il sostegno delle opere parrocchiali.

Files:
 Locandina teatro 2026 (6.0 MB)

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium