Anche a Cuneo, a partire dalle 21 di ieri sera si è svolta la protesta silenziosa dei negozianti di beni non primari. Gli esercizi hanno deciso di accendere le luci e le insegne delle vetrine dei negozi per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell'ultimo Dpcm in materia di contenimento del Covid-19.

Nel video abbiamo raccolto alcune immagini dei locali cuneesi che hanno preso parte all'iniziativa "Risorgiamo Italia".