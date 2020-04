Nuovo medico di base a Cuneo: la dottoressa Carlotta Casale prenderà servizio dal 14 maggio

A decorrere dal 14 maggio 2020 si inserisce quale Medico titolare di Medicina Generale la Dr.ssa Carlotta Casale che presterà la propria attività presso il sotto elencato ambulatorio con i seguenti orari e recapiti telefonici:

Cuneo – C.so Nizza N° 11 - Tel. Studio 0171698735 – cell. 3470527640

Mail carlotta.casale@libero.it

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - previo appuntamento al 0171698735

Martedì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 - previo appuntamento al 0171698735

Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - previo appuntamento al 0171698735

Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 - previo appuntamento al 0171698735

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - previo appuntamento al 0171698735





La scelta del nuovo medico potrà avvenire presentandosi allo sportello dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento. A tale proposito si ricorda che l’orario dello sportello di Cuneo – Via C. Boggio 12, è dal lunedì al venerdì h. 8.00/17.00.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento di identità, al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it

E’ inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.