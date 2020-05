Regala un fiore per la Festa della Mamma

Come tutte le ricorrenze di questo periodo, sarà una Festa della Mamma un po’ diversa dal solito quella che ci accingiamo a vivere domenica 10 maggio: caratterizzata da un lato dall’allentamento delle misure restrittive grazie all’autorizzazione a visite ai parenti stretti e per la parziale apertura all’accesso a luoghi aperti al pubblico (come parchi, giardini o da mercoledì i cimiteri), dall’altro dal mantenimento di un’immutata prudenza perché l’emergenza sanitaria non è purtroppo ancora alle spalle.

In questo contesto si colloca il servizio offerto dal negozio di fiori e piante Fiorito, che già da fine aprile ha aperto al pubblico secondo le norme di Governo e Regione e si appresta quindi ad offrire per la Festa della Mamma un rinnovato allestimento e un orario più esteso (domenica aperti dalle 8 alle 20 con orario continuato). Rimane comunque possibile, come sempre, ordinare da casa (via telefono 0171/66650 o internet www.fioritoshop.it) per chi preferisce non recarsi fisicamente in negozio, facendo poi consegnare in sicurezza i fiori a domicilio (anche con pagamento alla consegna, con contanti o bancomat).

FIORITO – Rondò Garibaldi 7 Cuneo

Aperto 7 giorni su 7 dalle 8:30 alle 20 con orario continuato (domenica 10/5 dalle 8 alle 20)

Consegne a domicilio a Cuneo e dintorni

Telefono: 0171/66650 (anche come contatto Whatsapp)

E-commerce: www.fioritoshop.it (pagamento con carte di credito, Paypal o Satispay)

E-mail: cuneo@fiorito.net

Facebook: www.facebook.com/fioritocuneo