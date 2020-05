Resina epossidica: cos’è, quali sono i vantaggi e quando si usa

La resina epossidica è un materiale liquido ottenuto dalla miscelazione di due componenti diversi, la resina vera e propria (componente A) e l ‘indurente (componente B), motivo per il quale viene chiamata anche resina biocomponente.

Il componente B è molto importante perché permette il passaggio della resina dallo stato liquido allo stato solido. Tramite la miscelazione dei due componenti si ottengono le caratteristiche chimico-fisiche che permettono di utilizzare la resina epossidica per vari scopi. La miscelazione deve essere fatta con la massima attenzione per ottenere la catalisi perfetta.

Un vantaggio della resina epossidica è che non contiene solventi, il che vuol dire che può essere utilizzata in totale sicurezza in diversi ambienti e applicazioni, inoltre, non è per niente difficile usarla, poiché si indurisce a freddo e non occorro delle particolari attrezzature per raggiungere il livello di indurimento di cui si ha bisogno.

Molte aziende producono resina epossidica adatta a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in base al settore, in particolare nel recupero edilizio e nel restauro.

Resina epossidica: vantaggi e dove si utilizza

La resina epossidica viene definita come uno dei migliori materiali di ultima generazione, per saperne di più vi invitiamo a leggere la Guida Resina Epossidica di resin-expert.com , con un ottimo e interessante approfondimento.

L’uso più comune è relativo alla realizzazione di pavimenti industriali resistenti e a lunga durata, ma anche quelli per industrie farmaceutiche, per ospedali e abitazioni. Può essere scelto questo materiale per pavimentari superfici piccole ed ampie e godere di numerosi vantaggi, vediamone alcuni.

La pavimentazione in resina epossidica risulterà completamente impermeabile, resistente a qualunque carico. Infatti, sono diverse le resine epossidiche disponibili da poter utilizzare in base alle esigenze di carico, anche laddove vengono utilizzati dei macchinari particolarmente pesanti che si spostano sulla superficie. Inoltre, resiste agli agenti chimici, è facile da pulire , assicura un pavimento perfettamente livellato, l’aspetto esteriore è soddisfacente e impeccabile. Non ci sono fughe o giunti, la pavimentazione è personalizzabile a proprio piacimento.

La resina epossidica è compatibile anche con sistema radianti a pavimento, assicurando conducibilità termica. Un altro vantaggio deriva dal fatto che, in caso di rinnovo della pavimentazione, non occorre rimuovere la vecchia resina, ma può essere applicata direttamente la nuova ottenendo un risultato perfetto.

Altri impieghi della resina epossidica

La resina epossidica viene utilizzata non solo per realizzare pavimentazioni eccellenti ma anche per interventi di restauro e recupero edilizio ma non solo. Grazie all’ottima resistenza meccanica e termina e alla facilità di lavorazione, viene utilizzata anche per creare oggetti di qualsiasi genere come lampade e tavoli, come elemento per l’isolamento elettrico, per le applicazioni strutturali nel settore nautico, automobilistico e aeronautico.

Di recente, la resina epossidica, soprattutto quella trasparente, viene utilizza spesso nel mondo del design per effettuare rivestimenti interni, in particolare nel bagno per alcuni suoi elementi come le vasche, le docce e le mensole, ma anche per la realizzazione di oggetti di design tridimensionale.