Festa della Mamma: intervista a Carlotta Cerri Gambarelli, mamma Montessori (VIDEO)

“Classe 1985. Trilingue. Mamma Montessori x2. Il più possibile eco-friendly. Blogger e creatrice di corsi Montessori online per lavoro, ballerina per passione. Viaggiatrice a tempo pieno”. Così si definisce, sul suo blog (www.lateladicarlotta.com) la 35enne Carlotta Cerri Gambarelli, albese per nascita, cittadina del mondo per scelta.

Nel 2007 si trasferisce a Marbella, in Spagna, dove conosce Alex, web designer finlandese, cliente della pizzeria dove lei lavora come cameriera. Si sposano nel 2010 e nel 2015 nasce Oliver. L’ultimo giorno dell’anno dopo arriva anche Emily. L’anno scorso decidono di vendere tutto quel che hanno, tenendo solo un paio di valigie cariche di ricordi e le biciclette dei bambini, per partire per una grande avventura: un viaggio del mondo di due anni (Coronavirus permettendo, visti i recenti sviluppi).

Una storia per certi versi insolita, per tanti altri del tutto normale. È la storia di una madre – che oggi vi raccontiamo per celebrare la Festa della Mamma – che, insieme al marito, ha scelto di educare i propri figli secondo il metodo Montessori. Ed è riuscita a trasformare le sue passioni in una professione, con il suo blog e i corsi on line (“Come montessorizzare la tua casa” e “Diventa un genitore Montessori ed educa nel rispetto”, che l’hanno portata a lavorare con alcuni quotidiani nazionali collaborando ad alcuni dei 40 volumi della collezione “Gioca e Impara con il metodo Montessori”) attraverso i quali offre consigli ad altri genitori che vogliano lasciarsi ispirare. Perché questo, più di ogni altra cosa, le madri sono capaci di fare, a partire dai propri figli: aiutare a trovare la propria strada.