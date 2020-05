Cuneo, tolta dalla bacheca degli "italiani scomparsi" la foto di Silvia Romano : "Le loro vicende ci ricordano l'importanza della verità e della vita"

"Un anno fa avevamo proposto in consiglio comunale un ordine del giorno in solidarietà con Silvia Romano. Durante la discussione emerse che altri nostri connazionali erano scomparsi oltre alla ragazza milanese: Luca Tacchetto con la compagna in Burkina Faso e il missionario Luigi Maccalli in Niger. L'Odg chiedeva di allestire un totem con le loro foto all'ingresso del Municipio per non dimenticare le loro vicende, foto che insieme allo striscione per Giulio Regeni ci devono far ricordare l'importanza della verità e soprattutto della vita".