Massima trasparenza: Officina delle idee rendiconta le sue spese per l’Ospedale di Saluzzo

"Massima trasparenza", sottolinea come parola d’ordine Giovanni Damiano, presidente dell’Officina dell’Idee. L’associazione ha presentato la rendicontazione dei primi quattro mesi, dal 1 gennaio al 30 aprile, dei quali gli ultimi due hanno coinciso con la campagna di raccolta per “emergenza Covid 19” promossa con le Associazioni “Amici del SS Annunziata”, “Cuore in mente”, “Solidali” e associazioni Fossanesi.

Nella “cassa comune” l’Officina delle idee, ha portato una grandissima cifra grazie a numerosi donatori, associazioni, privati, aziende del territorio: 422.826 euro complessivi, di cui spesi per l’Ospedale di Saluzzo da parte dell’associazione stessa, 136.447 euro.

“Per quanto di nostra competenza ci sembrava corretto che fosse una persona terza a certificare questa rendicontazione - afferma Giovanni Damiano - proprio perché sono soldi dei donatori ed è sacrosanto sapere come sono stati spesi”.

“Una parte di materiale è stata acquistata direttamente da noi. Un’altra rilevante da Savigliano. Soprattutto la strumentazione e le dotazioni tecnologiche, di cui si è occupato in particolare il dottor Baldassare Doronzo - continua Damiano.

Nel periodo emergenza Covid, le voci di spesa documentate dall’Officina delle idee, che ha inviato per conoscenza il documento anche alla Intendenza di Finanza di Saluzzo, riguardano: guanti, tute protettive, mascherine, grembiuli per circa 77.500 euro. Parte del materiale è stato consegnato, il resto nel magazzino comunale per le erogazioni successive, in base alle necessità. Per la climatizzazione dei reparti dell’ospedale di Saluzzo, polo Covid e gli impianti di aria medicale per la ventilazione dei pazienti ( 50mila euro circa); per attrezzature varie 3.400 euro; per termometri e materiali medici (4 mila euro) si aggiungono doni pasquali per degenti e operatori sanitari e spese bancarie. (in allegato il dettaglio).

Intanto il lieve calo dei pazienti affetti da Covid 19 – informa Damiano ha consentito di liberare il piano primo dell’ala nuova, dando avvio ai lavori di adeguamento strutturale e di climatizzazione dell’intero reparto, come già eseguiti sul piano terra e secondo.

Previo appuntamento si può prendere visione della rendicontazione (anche via mail) di fatture e pagamenti effettuati dall’Officina, contattando lo studio del dr. Buonpane sito in via Spielberg 89.