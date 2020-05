Rinegoziazione dei mutui approvata dal consiglio provinciale: via libera anche alle variazioni di bilancio per lavori stradali ed edilizia scolastica

“ Siamo ben consapevoli – ha detto Lerda – del fatto che questo significa scaricare sulle generazioni future quote di mutui fino agli anni 2043-2044, ma per la congiuntura in cui ci troviamo non abbiamo alternative se vogliamo chiudere il bilancio 2020, vista anche la contrazione delle entrate causata dall’emergenza sanitaria Covid. E’ un’operazione che ci consentirà di dare una boccata d’ossigeno al nostro bilancio che è in sofferenza ”.

Al voto del Consiglio provinciale anche due variazioni di bilancio per l’edilizia scolastica e i lavori stradali. Si è trattato di allocare risorse che erano sul fondo pluriennale vincolato del 2018-2019 e che sono andate sul bilancio 2020 o sul pluriennale 2021-2022. La parte principale ha riguardato la quota capitale che per la prima variazione era di 7.545.000 euro e per la seconda di 4.305.337 euro. Una cifra consistente era relativa all’edilizia scolastica, in particolare all’Itis di Verzuolo con 805.000 euro allocati nel 2020, 5.810.000 nel 2021 e nel 2022, seguendo il cronoprogamma previsto dei lavori, così come per l’ex caserma Musso Bertoni di Saluzzo con 1.500.000 euro allocati dal 2019 al 2020. Per quanto ha riguardato la viabilità sono state indicate risorse sulla rotonda Saluzzo-Savigliano (500 mila euro), ponte di Carde (430.000) per eventi alluvionali e consolidamento del ponte Bormida sulla sp 429 di Cortemilia (334.000). Altri fondi sono stati destinati a vari interventi riguardo il dissesto idrogeologico il più rilevante è quello a Borgomale (480.000). Sulla parte corrente gli spostamenti sull’annualità 2020 hanno riguardato tutti il fondo sulla progettazione delle scuole con gare e affidamenti già svolti e che vedranno i lavori nell’anno in corso.