"Ti abbiamo voluto bene, grande ed instancabile Dottore": la nipote Laura ricorda Franco Armellini, medico borgarino

Con grande sgomento e incredulità, dopo soli 2 mesi dalla dipartita della cara mamma, con un grande vuoto in tutta la famiglia, ci lascia il Dott. Franco Armellini, una figura di riferimento e medico d'altri tempi di Borgo S.Dalmazzo.

Tanta operosità e sacrificio speso senza tregua né orari per la sua gente, nel suo studio medico fino alla pensione, nelle case di riposo e per l'Avis, non sono serviti a salvarlo da un destino inesorabile e inaccettabile.

Lo ricorderemo tutti per il suo animo buono a servizio del prossimo, per cui si è sempre speso mettendo gli altri prima di se stesso. Un vuoto incolmabile per tutta la comunità Borgarina oltre che per la sua famiglia.

Che possa ora trovare riposo dopo una vita spesa a curare gli altri con estrema dedizione. Ti abbiamo voluto bene, grande ed instancabile Dottore. Ora é giunto il momento che altri si prendano cura di te.

La nipote Laura

