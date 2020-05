A Caramagna Piemonte proseguono i lavori di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica

Proseguono in questi giorni i lavori di efficientamento energetico sull’illuminazione pubblica comunale, in attesa del terzo lotto approvato nell’ultimo consiglio comunale.

Sono iniziati i lavori di adeguamento alle esigenze di bambini con disabilità dell’area giochi di Rocco, lavoro cofinanziato dalla Regione Piemonte al 50% (Dgr 47-8101 del 14-12-2018).Verranno posizionale le nuove attrezzature con particolare attenzione all’utilizzo dei bambini con disabilità che potranno in sicurezza, accompagnati dai genitori e dai loro amici, utilizzare attrezzature ludiche adatte.

Infine si è proceduti con la segnatura dei parcheggi presso gli impianti sportivi, prima parte di lavori che prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale anche in via Beata Caterina, Via Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto. "Sarà un’estate ricca di lavori, dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Osella, per recuperare il tempo perso causa il fermo forzato delle imprese causa pandemia del Covid19".

In corso di assegnazione lavori il completamento di Via Don Pignata e i lavori di ristrutturazione della cucina comunale e approfittando dell’assenza dei bambini al micronido sono anche partiti i lavori di risanamento conservativo ai muri e all’impianto elettrico.