Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra si riunisce in teleconferenza

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra, anche se a distanza. Venerdì 29 maggio 2020 alle 17 i giovani rappresentanti eletti nelle scuole elementari e medie cittadine si “incontreranno” sulla piattaforma Meet per una seduta telematica.



Sarà l’occasione per concludere - almeno in teleconferenza - i lavori del CCR, alle cui sedute i consiglieri eletti hanno partecipato nei mesi scorsi con grande entusiasmo ed energia. Il dibattito verterà sulle attese dei ragazzi per la ripresa dell’attività scolastica di settembre.



“Come Amministrazione comunale - spiega il consigliere delegato Francesco Testa - intendiamo prestare attenzione alle idee che partono direttamente dagli studenti interessati e maggiormente vittime dell’isolamento obbligatorio dovuto all’emergenza sanitaria”.