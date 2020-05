Al via a Barge “Maggio per i diritti”: nel primo incontro spazio a “Il diritto di coniugare etica ed economia” (Video)

Ai microfoni di Targatocn Piera Comba, sindaco di Barge, presenta l’edizione 2020 di “Maggio per i diritti”.

Da ormai tre anni, infatti, il Comune, in collaborazione col Consiglio di Biblioteca e con diverse Associazioni locali, organizza nel mese di maggio momenti di riflessione sul tema dei diritti umani.

Per quest’anno, tormentato dalla grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, si è pensato in particolare di dare corso ad una serie di incontri in video conferenza da organizzare su piattaforma digitale per relatori e alcuni soggetti direttamente coinvolti, nonché sul canale “YouTube”, dedicati a svariati temi.

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Radio Beckwith Evangelica e il settimanale locale “L’Eco del Chisone”.

Domani, venerdì 29 maggio, alle ore 21, in collaborazione con l’Unione nazionale Comuni ed Enti montani, si parlerà de “Il diritto di coniugare etica ed economia”. Parteciperanno in veste di relatori Livio Bertola, presidente dell’Associazione italiana imprenditori per un’economia di comunione, che interverrà sul tema appunto di “Economia di comunione”. Insieme a lui, Dario Martina, presidente della Scuola “Malva Arnaldi” di Bibiana, che interverrà sul tema “L’economia circolare” e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, che parlerà del tema “La nuova economia in montagna”.

Martedì 2 giugno, alle ore 18, in collaborazione con Uncem e Parco Monviso, incontro dal titolo “Il manifesto di Assisi e la piattaforma montagna: strategie per innovare”.

Relatori saranno, ancora una volta, Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Fabio Renzi, segretario generale di “Symbola”, Fondazione per le Qualità Italiane, Giovanni Teneggi, direttore generale di Confcooperative Reggio Emilia e Gianfranco Marengo, presidente del Parco del Monviso.

Venerdì 5 giugno, alle ore 20.30, “Il diritto a… ‘un’altra vita’”, incontro con Andrea Fenoglio, autore di Un'altra vita, Mino Taricco, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Senato e Virginia Sabbatini, di “Saluzzo Migrante”.

Domenica 14 giugno, sempre alle ore 20.30 si parlerà doi intelligenza artificiale – “I dati: bene comune” è il titolo della serata, insieme a Ludovica Paseri - PhD Student in Law, Science and Technology di Alma e Mater Studiorum dell’UniBo e Alsona Demaj, Tcam Privacy Lavazza.

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale – le parole del sindaco Comba – ringrazio sentitamente tutti gli ideatori, gli organizzatori e i partecipanti di questi importanti appuntamenti e invita caldamente a seguirli numerosi nelle modalità telematiche previste”.

Sarà possibile seguire gli incontri – da computer, tablet o smartphone – dalla pagina Facebook del Comune di Barge (www.facebook.com/ComunediBarge/) o dal canale Youtube della Biblioteca bargese (www.youtube.com/channel/UCgZICO_IBiLlwMKTBAZOG6Ng/featured)