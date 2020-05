Svastiche e croci celtiche davanti al Monumento della Resistenza di Cuneo e a Boves, la città dei due eccidi nazisti

E' arrivata poco fa alla redazione di Targatocn.it la segnalazione di due svastiche e una croce celtica dipinte con vernice spray sull'asfalto proprio davanti al Monumento della Resistenza in viale degli Angeli.

Ricordiamo che la statua è che la statua è stata realizzata dallo scultore Umberto Mastroianni. Rappresenta l'esplosione di un cristallo che guarda nella direzione di Boves, città martire.

Questo monumento è stato fortemente voluto dal comune di Cuneo - Città Medaglia d'Oro al Valor Militare in seguito a concorso pubblico e ci vollero cinque anni per il completamento dell'opera: dal 1964 al 1969. Alla sua inaugurazione presenziò Sandro Pertini che vi tornò come Presidente della Repubblica.

Il Monumento alla resistenza è da sempre luogo di commemorazione delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e della lotta partigiana. Qui ogni 25 aprile si celebra la liberazione dell'Italia dal dominio fascista.

Atto analogo è stato segnalato nel comune di Boves, il comune dei due eccidi nazisti, davanti alla caserma Giovanni Cerutti in via Divisione Cuneense. Sull'asfalto svastiche e scritte "SS" (sigla delle Schutzstaffel, le guardie di protezione nazista). Divelto con svastiche anche un segnale stradale.

I gesti vandalici sono stati già segnalati alla Questura di Cuneo che ha proceduto alle perizie del caso per poter rintracciare i responsabili. Al termine delle perizie i segni saranno cancellati.