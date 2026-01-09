 / Cronaca

Cronaca | 09 gennaio 2026, 07:37

Bloccati dalla neve al Colle della Maddalena, notte di disagi per due auto francesi: temporaneamente chiuso il valico

Intervento del personale Anas: carreggiata liberata e ripartenza in sicurezza. Sulla zona vento forte e accumuli di neve consistenti: stop alla circolazione tra Pietraporzio al Confine di Stato

Bloccati dalla neve al Colle della Maddalena, notte di disagi per due auto francesi: temporaneamente chiuso il valico

Una notte da dimenticare quella appena trascorsa per gli occupanti di due autovetture con targa francese rimaste bloccate sul versante italiano del Colle della Maddalena, a causa delle difficili condizioni meteo.

L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino alla centrale dei Vigili del Fuoco di Cuneo. La segnalazione è giunta da un’assicurazione transalpina, che chiedeva un intervento per un proprio cliente rimasto immobilizzato sul valico alpino. In un primo momento, la chiamata è stata gestita come una richiesta di sgombero della strada e i Vigili del Fuoco hanno quindi allertato il personale dell’Anas, già pronto a partire per le operazioni di pulizia.

In quel tratto di strada, infatti, durante la notte era in corso una nevicata accompagnata da forte vento, che aveva provocato accumuli di neve anche consistenti. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno trovato le due automobili con gli occupanti ancora all’interno, impossibilitati a proseguire la marcia proprio a causa della neve.

Il personale Anas ha provveduto a liberare la carreggiata, consentendo così ai cittadini francesi di ripartire e rientrare in viaggio in totale sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio conferma l’importanza di prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche in montagna, soprattutto durante le ore notturne.

In questo momento la strada risulta chiusa da Pietraporzio fino al confine di Stato per vento forte e accumuli di neve lungo la direttrice.

