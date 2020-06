Il “tante grazie” del ristorante “Da Claudino” di Gambasca

Dopo lo stop forzato per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo finalmente riaperto le porte del ristorante “Da Claudino” di via Roma 22 a Gambasca: nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle relative impartite dal Governo, siamo tornati a disposizione della nostra affezionatissima clientela e di tutti quanti amino il mangiar bene nel solco della tradizione locale.

Quella della chiusura è stato un momento davvero difficile.

Per questo motivo vogliamo oggi ringraziare tutti i cittadini di Gambasca (con una menzione particolare per i nostri vicini di casa) e tutti i nostri amici che non hanno mai perso occasione per farci sentire il loro affetto e la loro solidarietà: faremo tesoro di quanto avete saputo darci e non lo dimenticheremo mai-

Ora che la nostra attività è ripartita (condita fortunatamente da un buon numero di ordini), il nostro “grazie” vuole raggiungere tutti i nostri clienti, sia quelli dei paesi vicini che quelli dei paesi lontani.

Grazie per esservi ancora una volta ricordati di noi.

Graziella e Claudio

(Ristorante “Da Claudino” Gambasca)