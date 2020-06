Strisce blu: a Mondovì la sosta torna a pagamento

L'amministrazione comunale di Mondovì ha reso noto che, a partire da mercoledì 3 giugno e dopo oltre due mesi di sospensione a causa della pandemia di Coronavirus, verrà reintrodotta la sosta a pagamento in tutti i parcheggi blu di superficie presenti nel territorio municipale.

"La sospensione - spiegano dal municipio - era stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale e introdotta con ordinanza sindacale il 20 marzo scorso, per facilitare i cittadini nell'acquisto della spesa nel momento delle massime limitazioni agli spostamenti.

Oggi, essendo venute meno le limitazioni e la necessità di giustificare gli spostamenti ed essendo tornato alla normalità il traffico veicolare presente in città, anche la disciplina della sosta, nel rispetto degli obblighi contrattuali del Comune nei confronti della società affidataria del servizio, Apcoa Parking, torna alla normalità, con la reintroduzione del pagamento negli stalli blu come in quasi tutte le città piemontesi che avevano provveduto alla sospensione".

Ricordiamo che, come emerso in una recente analisi presentata in conferenza stampa presso il palazzo municipale, a Mondovì i parcheggi blu di superficie rappresentano circa il 15% del totale dei parcheggi disponibili, mentre il 7% è rappresentato dagli stalli del parcheggio "Quartiere", e la restante parte è destinata alla sosta senza corrispettivo.

Nei parcheggi blu di superficie la sosta minima è di 30 minuti e costa 30 centesimi, la sosta di un'ora 55 centesimi. Per i residenti la sosta minima costa 20 centesimi e quella di un'ora 40 centesimi.