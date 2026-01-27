Profilo Facebook falso: il Comune di Busca avvisa e invita i cittadini a fare attenzione

Tramite un avviso pubblicato sul profilo social ufficiale, è stata nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, resa nota la presenza di un profilo Facebook falso che utilizzerebbe in modo improprio il nome e l'immagine del Comune di Busca.
Da quanto si apprende, il profilo invierebbe messaggi privati relativi a prodotti o servizi finanziari.
“Si specifica che il Comune di Busca comunica esclusivamente attraverso i canali ufficiali” sottolinea l’amministrazione comunale che invita i cittadini e le cittadine a:
- Non seguire né interagire con l'account falso;
- Non fornire dati personali;
- Segnalare il profilo falso a Facebook.