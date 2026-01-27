 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 20:10

Profilo Facebook falso: il Comune di Busca avvisa e invita i cittadini a fare attenzione

Da quanto si apprende, il profilo invierebbe messaggi privati relativi a prodotti o servizi finanziari: “Si specifica che il Comune di Busca comunica esclusivamente attraverso i canali ufficiali” sottolinea l’amministrazione comunale

Tramite un avviso pubblicato sul profilo social ufficiale, è stata nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, resa nota la presenza di un profilo Facebook falso che utilizzerebbe in modo improprio il nome e l'immagine del Comune di Busca. 


 

Da quanto si apprende, il profilo invierebbe messaggi privati relativi a prodotti o servizi finanziari.


 

Si specifica che il Comune di Busca comunica esclusivamente attraverso i canali ufficiali” sottolinea l’amministrazione comunale che invita i cittadini e le cittadine a:

  • Non seguire né interagire con l'account falso;
  • Non fornire dati personali;
  • Segnalare il profilo falso a Facebook.

Beatrice Condorelli

