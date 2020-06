Interventi nella notte per i vigili del fuoco di Cuneo. Attorno alle 2.30 un'auto con a bordo una giovane donna si è ribaltata ed è finita fuori strada a Sommariva del Bosco.

Fortunatamente, la donna non ha riportato conseguenze preoccupanti.

Allarme verso le 4.30 a Carrù per un incendio vettura. Intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani. Indagini per capire le cause che hanno scatenato il rogo.