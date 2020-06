Ipercoop dona 100Kg di beni di prima necessità agli Alpini di Mondovì per aiutare le famiglie bisognose

Non si ferma la macchina della solidarietà sul territorio cuneese, ancor di più in questo momento di grave difficoltà economica causata dal Covid-19. Anche se i numeri dei contagi fortunatamente proseguono il loro trend di discesa, gli effetti negativi in chiave economica continuano a farsi sentire e probabilmente lo faranno ancora a lungo.



Questo lo sa bene anche Ipercoop Mondovicino, che continua ad essere accanto alle varie associazioni sparse sul territorio. Ieri, infatti, la struttura monregalese diretta dal Dr. Cosimo Giudice ha donato 100 Kg di prodotti di prima necessità a marchio Coop agli Alpini della sezione Ana di Mondovì.



Per l’occasione era presente il presidente delle “Penne nere” monregalesi, Gianpiero Gazzano, insieme a una delegazione dell’Ana. Gazzano ha spiegato che quei prodotti verranno distribuiti alle famiglie bisognose di Mondovì.