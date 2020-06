Temporale serale su Peveragno, in pochi minuti via Bisalta diventa un canale: allagata un'abitazione (VIDEO)

Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri, giovedì 11 giugno, sul comune di Peveragno. Il fronte tempolaresco ha colpito il comune peveragnese intorno alle ore 20,30.

Immediati i soccorsi richiesti dal sindaco Paolo Renaudi. In particolare - come si può vedere nelle immagini - un grande flusso d'acqua si è canalizzato in via Bisalta. Il video è stato girato all'incrocio con via Brard.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili permanenti di Cuneo coadiuvati dai volontari di Morozzo oltre a squadre A.I.B., protezione civile e cantonieri del comune.

Si segnala una sola abitazione allagata. La violenta pioggia si è arrestata nel giro di un'ora circa.