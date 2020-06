Sanità: è tempo di ripartenza anche per le attività ordinarie del territorio dell'ASL Cn1

La Sanità cuneese riparte e, con gradualità, cerca di ritornare alla normalità sia per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sia nell’attività sul territorio.

Il 15 giugno a Saluzzo ha riaperto la Medicina al primo piano, da fine luglio anche il reparto al secondo piano dell’ospedale sarà “covid free”. La Fisioterapia riapre dal 22 giugno, mentre il 1 luglio saranno riattivati 10 posti letto Cavs al terzo piano del nosocomio, in attesa dell’umanizzazione del vecchio reparto. Anche l’attività di day e week surgery ambulatoriale riprenderà il 1 luglio.

A Savigliano entro il 29 giugno la Pediatria ritorna al sesto piano liberando il terzo con 22 posti letto a disposizione del dipartimento chirurgico. La Medicina ritorna a occupare il quinto piano e libera il secondo che potrà essere ristrutturato per la Chirurgia generale. In generale l’attività chirurgica d’elezione riprende in sicurezza e con gradualità.