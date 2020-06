Videogiro: il 2° premio al corto “Catene” girato a Saluzzo

Si è svolta domenica 14 giugno la premiazione dei vincitori del contest videociclistico a tappe "Videogiro" la cui prima edizione ha coinvolto 7 città tra Piemonte e Liguria: Almese (TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia, Malesco (VB) e Saluzzo.

Il contest a carattere locale ha avuto come protagonista assoluta la bicicletta, simbolo di libertà e del rapporto sostenibile tra uomo e natura.

Ispirato alla storica trasmissione tv Cantagiro ha coinvolto alcuni filmmaker che hanno girato 7 cortometraggi in altrettante città/tappe piemontesi e liguri.

La somma dei voti assegnati nella diretta Facebook sulla pagina di Sìnémàh, primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia, ha dato il primo premio di 1.000 euro a Ysangarda di Giacomo Piumatti, girato nella Baraggia di Candelo, il secondo premio di 400 euro a Catene di Gabriele Testa, girato a Saluzzo e il terzo premio di 100 euro a Sorridi, tanto è lo stesso di Riccardo Fedele, girato a Carmagnola.

Il video di Gabriele Testa, saviglianese classe 1999 che ha frequentato il corso di Tecnico di produzione Video all’APM è girato a Saluzzo e racconta dello sfogo di Giulia, una ragazza che fin da piccola usa la bicicletta per scappare dai problemi o come valvola di sfogo. Ha un rapporto tumultuoso con il padre che cerca di trasmetterle la sua passione ossessiva per il ciclismo. Solo anni dopo, Giulia trova il coraggio di spiegare al padre i veri valori del ciclismo, tutt’altro che competizione.

Testa ha già prodotto un primo cortometraggio: il thriller iFound e lavora nell’agenzia di comunicazione Smart Factory, occupandosi di riprese e montaggio di spot televisivi e video.

Videogiro è un evento speciale all’interno di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo, curato da Itinerari Paralleli. E' stato curato per Open Cinema dall’Associazione Piemonte Movie che opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte.

Tutti i corti partecipanti sono disponibili al pubblico a questo link: sinemah.net/videogiro/





Tutti i corti partecipanti sono disponibili al pubblico a questo link: http://sinemah.net/videogiro/