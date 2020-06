Sanità, ASL Cn1: via al nuovo orario per ritirare i referti di laboratorio analisi

Al fine di ottimizzare i percorsi di prenotazione ed esecuzione dei prelievi venosi e del ritiro dei referti di Laboratorio analisi - in considerazione della norma che impone l’esecuzione del triage e la misurazione della temperatura a tutti gli utenti che accedono nelle Strutture Sanitarie - viene rimodulato l’orario per il ritiro dei referti presso tutti gli sportelli dei Centri Prelievo Ospedalieri della ASL CN1 e di Via Carlo Boggio 14 della azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dalle ore 12 alle ore 15:15.