Agricoltura, Lega all'attacco del ministro Bellanova

"L’operato del ministro Bellanova continua a fare acqua da tutte le parti e così anche i suoi 'fedelissimi' abbandonano la barca del MIPAAF. Nel giro di soli nove mesi il Ministro ha visto andare via la maggior parte dei suoi collaboratori, prima i tre capi di gabinetto, e ieri anche il Capo Ufficio Legislativo ha rassegnato le sue dimissioni. Per questo motivo chiediamo al Ministro di informare su questi avvicendamenti, troppi e in un contesto grave di crisi economica, le competenti commissioni parlamentari, punto nevralgico del processo legislativo e in costante collegamento con le figure apicali del Ministero. Al netto delle criticità che evidentemente emergono per chi è alla guida il Mipaaf, resta l'unica nota positiva: forse oggi finalmente Bellanova capirà il senso di solitudine che hanno sofferto in questi mesi tutti gli operatori della filiera agroalimentare, abbandonati da questo Governo".

Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima Commissione, Rosellina Sbrana, membro della Commissione, che hanno presentato un'interrogazione al ministro Bellanova.