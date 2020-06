L'Unione Montana Valle Varaita stanzia nuovi fondi a favore dei giovani abitanti del territorio

L’Unione Montana Valle Varaita ha deciso di mettere in primo piano le esigenze dei ragazzi e dei bambini, che in questo periodo di emergenza epidemiologica sono stati “dimenticati” dall’agenda politica e dall’attenzione di chi governa ed ha deliberato un contributo straordinario a favore dei Comuni dell’Unione a sostegno di iniziative a favore della popolazione giovanile, come l’organizzazione di Estate Ragazzi, diretta o attraverso associazioni, acquisto di supporti per DAD, eventi di animazione, differenziando l’importo in base alla popolazione residente (euro 1.500,00 per comuni fino a 1000 abitanti, euro 2.400,00 per Comuni con più di 1000 abitanti).