Alba, tamponamento tra quattro auto lungo la Statale 231. Lunghe code all'ingresso in città

++ Aggiornamento delle 9.30 ++

Ha richiesto il ricorso alle cure dei sanitari per alcuni dei conducenti dei quattro veicoli coinvolti – feriti comunque in modo lieve – il tamponamento verificatosi intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 25 giugno, al km 30 della Strada Statale 231 "di Santa Vittoria d’Alba", ai piedi dello svincolo in direzione Bra, nella zona del Lago San Biagio.

Sul posto sono intervenuti l’emergenza 118, i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Alba e la Polizia Municipale albese.

L’incidente è stato causa di lunghe code sulla tangenziale albese e su diversi accessi alla città. Ora la strada è stata riaperta e i disagi sulla circolazione sono in via di graduale risoluzione.