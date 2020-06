Dopo oltre un anno, tornano ad arrivare a Cuneo i migranti.

In tutto sono sei e dopo le procedure di rito del controllo e dell'assistenza sanitaria, saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza della Granda.

Il lockdown ma soprattutto la riduzione degli arrivi dei migranti sulle coste italiane, hanno fatto sì che per oltre un anno in Granda non ci siano stati arrivi.