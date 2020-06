Banca di Boves: approvazione del bilancio con volumi in continua crescita

Venerdì 26 giugno si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves che, a seguito delle disposizioni governative dettate a presidio dell’emergenza sanitaria, non si è potuta tenere nella sua forma consueta. Purtroppo, con molto rammarico, la Banca non ha potuto celebrare l’ordinario momento di condivisione collettiva dei risultati di esercizio che, nella tradizione, era diventato anche un’occasione di festa con e per i Soci.

Tuttavia, dopo aver preventivamente consultato le relazioni illustrative degli argomenti all’ordine del giorno e la relativa documentazione, i Soci sono stati posti nelle condizioni di esprimere le proprie votazioni tramite rilascio di delega ad un Rappresentante Designato ai sensi di normativa.

L’approvazione del Bilancio ha permesso, ancora una volta, di constatare volumi in continua crescita, indicatori di produttività ed efficienza degni di nota, un risultato d’esercizio soddisfacente ed indici che testimoniamo la grande solidità di una Banca che continua a lavorare in simbiosi con il proprio territorio.

L’Assemblea ha inoltre confermato nella carica di Amministratori per il triennio 2020-2022, i consiglieri uscenti Marro Sergio, Armando Vilma e Macario Davide, quale Presidente del Collegio Sindacale il rag. Cavallo Claudio e nella veste di Sindaci effettivi il rag. Piccardi Bruno e la dott.ssa Politano Patrizia. Sono stati altresì confermati i Probiviri Dho Stefano e Pellegrino Luigi, nell’ambito di un Collegio che vede l’avv. Massa Claudio quale Presidente designato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Dunque quest’anno l’incontro con i Soci si è svolto in modo differente, ma l’Assemblea ha continuato a rappresentare l’essenza della Banca ed il valore dello “stare insieme” ai Soci ed ai Clienti per costruire il bene comune, con azioni e numeri solidi sui quali continuare a svolgere il lavoro di tutti i giorni a sostegno dei territori e delle realtà locali, così da dare forma al futuro.

E proprio grazie a tutti i Soci ed i Clienti che interagiscono con la Banca che l’Assemblea ha potuto deliberare la destinazione a finalità di beneficienza e mutualità di una parte dell’utile pari a 150 mila euro, cifra che viene così a sommarsi ai circa 100 mila euro già erogati negli ultimi mesi a sostegno delle realtà messe a dura prova dall’emergenza sanitaria.

A margine dell’Assemblea, il Presidente Marro Sergio ha espresso l’augurio di poter ritornare quanto prima ad incontrare i Soci di persona per vivere insieme “belle situazioni” e lo ha fatto con le parole che in questi ultimi mesi hanno accompagnato il lancio del nuovo marchio “Banca di Boves”, parole che sono al tempo stesso “ieri” e “domani”, un riassunto ed un ringraziamento al passato, una speranza per un futuro altrettanto roseo: “Il tempo non dimentica l’identità. Anzi. La rafforza. Ancora Noi, ancora Voi, ancora Insieme.”