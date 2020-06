Promozione turistica del territorio, Luca Serale: "Nessun immobilismo, lavoriamo con l'ATL per dare risalto a valli e città"

Come ha intenzione di muoversi l’amministrazione comunale rispetto ai fondi del legge regionale “Riparti Piemonte” destinati alla promozione turistica del territorio cuneese? È questa la domanda principale dell’interpellanza presentata in consiglio comunale da Laura Menardi (Grande Cuneo), unita al suggerimento di puntare tutti gli sforzi possibili sulla promozione del Parco Fluviale Gesso e Stura e sull’idea, perché no, di realizzare un’iniziativa simile alle “cartoline virtuali” dell’ATL.

L’interpellanza ha raccolto il consenso di diversi consiglieri.

Ugo Sturlese: “Dico sempre che il Parco Fluviale è l’emento di offerta turistica più importante della città, specie in relazione ai lavori su Caserma Montezemolo, che nella sua nuova veste sarà a esso collegata e circondata. Costruire una vera offerta turistica in termini commerciali, però, è più complesso del solo mostrare le bellezze del territorio: serve un incontro urgente con l’ATL”.

Dello stesso parere il consigliere “Beppe” Lauria, che ha lamentato come l’incontro con l’ATL avrebbe già dovuto essere calendarizzato: “Credo però che l’amministrazione comunale non abbia nemmeno dato mandato all’associazione sulle attività da adottare. Sintomo dell’immobilismo che la contraddistingue in questa fase post-pandemica: allucinante che le proposte arrivino soprattutto dalla minoranza”.

Una chiave di lettura, quella di Lauria, che l’assessore Luca Serale non accetta: “Nessun immobilismo – ha detto - , lavoriamo da mesi a stretto contatto con l’ATL e siamo già partiti con il lavoro di promozione delle nostre valli. Si passerà poi a quello più specifico relativo alle città del territorio”.

“Il Parco Fluviale sarà soltanto uno degli asset da utilizzare, come la valorizzazione dei percorsi della Resistenza, il mondo dello sport e lo sviluppo della città militare. È in programma la realizzazione di una topoguida con i maggiori itinerari ciclabili del territorio, con un focus sugli elementi di interesse che contengono, la creazione di un portale online turistico del territorio AlpiMed e la partecipazione ai saloni turistici più importanti del settore. Inoltre, verrà realizzato un progetto di realtà aumentata, uno di integrazione dei tour operator di Piemonte, Liguria e Francia, un percorso con i nostri soggetti per il riconoscimento del territorio nella Carta Europea del Turismo Sostenibile e l’organizzazione di eventi di promozione in territorio transfrontaliero”.

“Sono poi da sottolineare i traguardi già raggiunti. In piazzale della Libertà, piazza Galimberti, corso Giolitti e all’arrivo dell’ascensore inclinato è stata potenziata la segnaletica verticale con preziose informazioni per i turisti, e l’area camper di Cuneo comincia a ritrovare del movimento – ha concluso Serale - ; il 15 luglio, poi, saremo a Nizza per presentare alla Camera di Commercio il progetto regionale dei 10 Comuni, in attesa che l’anno prossimo si possano organizzare tutte le manifestazioni di promozione rinviate in questo 2020”.