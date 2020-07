Martinetti (M5S) porta in Consiglio regionale i collegamenti per l'ospedale di Verduno: dalla Giunta una "risposta insufficiente"

Nell'ultimo Consiglio regionale si è parlato anche del futuro dei collegamenti del trasporto pubblico tra Alba, Bra ed il nuovo ospedale di Verduno.

"Ieri ho interrogato la Giunta regionale - spiega il consigliere pentastellato Ivano Martinetti - perchè ad oggi il personale dell'ospedale ed i cittadini si trovano in una condizione di disagio quando devono utilizzare il trasporto pubblico.

Un servizio insufficiente anche a causa delle misure di contrasto al Covid-19, ma in questo modo si incentiva l'uso del mezzo privato, l'aumento dei pericoli e la congestione del traffico.

In Consiglio regionale ho chiesto se e come, la Regione intenda intervenire per risolvere questi disagi sulla viabilità e migliorare l'offerta di servizio di trasporto pubblico, come chiedono da mesi cittadini, operatori sanitari ed amministratori locali.

La risposta dell'assessore, che ha sintetizzato la già nota situazione, è stata insufficiente.

Si è limitato infatti a parlare solo di monitoraggi ma non di azioni concrete, a parte la possibilità modificare i turni dei dipendenti, che evidentemente sarebbe problematico e difficilmente perseguibile.

Restiamo in attesa quindi un potenziamento del servizio pubblico nelle ore di maggior carico.

Continueremo a monitorare la situazione continueremo a chiedere alla Regione azioni coerenti ed efficaci".